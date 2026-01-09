Κερδίζει τις εντυπώσεις το νέο φθηνό ηλεκτρικό SUV
Η Kia εκμεταλλεύτηκε την Έκθεση Αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες για να αποκαλύψει το νεότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό της γκάμας της.
Η γκάμα ηλεκτρικών της Kia διευρύνεται σημαντικά ενόψει 2026, με την εταιρεία να παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το ολοκαίνουργιο EV2, το compact ηλεκτρικό crossover με το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.
