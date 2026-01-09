Κερδίζει τις εντυπώσεις το νέο φθηνό ηλεκτρικό SUV

Η γκάμα ηλεκτρικών της Kia διευρύνεται σημαντικά ενόψει 2026, με την εταιρεία να παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το ολοκαίνουργιο EV2, το compact ηλεκτρικό crossover με το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.