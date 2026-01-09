Κερδίζει τις εντυπώσεις το νέο φθηνό ηλεκτρικό SUV
NEWSAUTO.GR

Κερδίζει τις εντυπώσεις το νέο φθηνό ηλεκτρικό SUV

Η Kia εκμεταλλεύτηκε την Έκθεση Αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες για να αποκαλύψει το νεότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό της γκάμας της.



Κερδίζει τις εντυπώσεις το νέο φθηνό ηλεκτρικό SUV
UPD:
Η γκάμα ηλεκτρικών της Kia διευρύνεται σημαντικά ενόψει 2026, με την εταιρεία να παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το ολοκαίνουργιο EV2, το compact ηλεκτρικό crossover με το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης