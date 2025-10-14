Πότε θα γίνει η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα;
Πότε θα γίνει η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα;

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο γεγονός της ελληνικής αυτοκίνησης έχει ξεκινήσει.

Πότε θα γίνει η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα;

Μετά τη θριαμβευτική επιστροφή της Auto Athina 2024 και τη δυναμική παρουσία της Auto Thessaloniki 2025 στην ΔΕΘ, η AUTO ATHINA 2026 έρχεται για να γράψει ιστορία. Από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo μεταμορφώνεται στο κέντρο της αυτοκίνησης, της τεχνολογίας και της εμπειρίας, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, συγκεντρώνοντας όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, που θα παρουσιάσουν τα νέα τους μοντέλα, τις ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές καινοτομίες, καθώς και τις επόμενες τεχνολογίες. Η AUTO ATHINA 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι μια ολιστική εμπειρία, ένα ζωντανό περιβάλλον βιωματικού μάρκετινγκ, όπου το κοινό δεν θα βλέπει απλώς αυτοκίνητα – θα τα ζει.


