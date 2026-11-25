Χέιλι Μπίμπερ: Έδωσε συνέντευξη στους New York Times - Κι αυτό μάλλον δεν πήγε πολύ καλά
Χέιλι Μπίμπερ: Έδωσε συνέντευξη στους New York Times - Κι αυτό μάλλον δεν πήγε πολύ καλά
Σύμφωνα με κάποιους σχολιαστές, ήταν για την ίδια μια χαμένη ευκαιρία
Στις 18 Νοεμβρίου η Hailey Bieber είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σημαντική εκδήλωση: να δώσει συνέντευξη στον Andrew Ross Sorkin, αρθρογράφο και ιδρυτή της επιχειρηματικής στήλης DealBook στους New York Times, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου με πολλούς ακόμα ισχυρούς ομιλητές, όπως οι Elon Musk και Zohran Mamdani. Από το ίδιο συνέδριο έχουν περάσει στο παρελθόν και άλλοι επώνυμοι, όπως οι Kim Kardashian, Serena Williams, Gwyneth Paltrow. Τι πήγε στραβά όμως;
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα