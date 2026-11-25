Στις 18 Νοεμβρίου η Hailey Bieber είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σημαντική εκδήλωση: να δώσει συνέντευξη στον Andrew Ross Sorkin, αρθρογράφο και ιδρυτή της επιχειρηματικής στήλης DealBook στους New York Times, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου με πολλούς ακόμα ισχυρούς ομιλητές, όπως οι Elon Musk και Zohran Mamdani. Από το ίδιο συνέδριο έχουν περάσει στο παρελθόν και άλλοι επώνυμοι, όπως οι Kim Kardashian, Serena Williams, Gwyneth Paltrow. Τι πήγε στραβά όμως;