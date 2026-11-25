Τα πέντε στυλ φορεμάτων που θέλουμε να φορέσουμε φέτος στις γιορτές
Τα πέντε στυλ φορεμάτων που θέλουμε να φορέσουμε φέτος στις γιορτές
Οι συλλογές του φετινού χειμώνα μας δίνουν αρκετούς λόγους να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις παγιέτες.
Οι συλλογές του φετινού χειμώνα μας δίνουν αρκετούς λόγους να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις παγιέτες.
Τα πρώτα καλέσματα των γιορτών φέρνουν μαζί τους και την πιο ευχάριστη ερώτηση της σεζόν. Τι θα φορέσουμε; Φέτος, οι συλλογές του χειμώνα μας δίνουν αρκετούς λόγους να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις παγιέτες και το βελούδο. Η λάμψη παραμένει, αλλά παίρνει άλλες μορφές, από μεταλλικά πλέγματα που αντανακλούν το φως μέχρι φτερά που κινούνται σε κάθε βήμα.
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