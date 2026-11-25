Τα πρώτα καλέσματα των γιορτών φέρνουν μαζί τους και την πιο ευχάριστη ερώτηση της σεζόν. Τι θα φορέσουμε; Φέτος, οι συλλογές του χειμώνα μας δίνουν αρκετούς λόγους να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις παγιέτες και το βελούδο. Η λάμψη παραμένει, αλλά παίρνει άλλες μορφές, από μεταλλικά πλέγματα που αντανακλούν το φως μέχρι φτερά που κινούνται σε κάθε βήμα.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr