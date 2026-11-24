Suede Eyes: Το πιο κομψό makeup trend που θα υιοθετήσουμε φέτος τον χειμώνα
Suede Eyes: Το πιο κομψό makeup trend που θα υιοθετήσουμε φέτος τον χειμώνα
Το αγαπημένο μας smoky eye γίνεται πιο απαλό, πιο φυσικό και αποκτά βελούδινο φινίρισμα.
Μετά την δημοτικότητα της τάσης του suede skin, που έδωσε στην επιδερμίδα μια απαλή, βελούδινη όψη, το suede κάνει την εμφάνισή του και στο μακιγιάζ των ματιών. Τα suede eyes είναι το beauty trend που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τους επόμενους μήνες, δίνοντας έμφαση στις γήινες αποχρώσεις, τις απαλές ματ υφές και το διακριτικό σβήσιμο των σκιών.
Για αρκετές σεζόν, το μακιγιάζ έδινε περισσότερο χώρο στα χείλη και τα ζυγωματικά, αφήνοντας τα μάτια σχεδόν φυσικά. Τώρα, επιστρέφουμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο eye look, χωρίς όμως να καταφεύγουμε σε έντονες γραμμές, υπερβολικό eyeliner ή βαρύ smoky αποτέλεσμα. Το ζητούμενο είναι ένα βλέμμα με βάθος και ένταση, που παραμένει κομψό και ευκολοφόρετο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Για αρκετές σεζόν, το μακιγιάζ έδινε περισσότερο χώρο στα χείλη και τα ζυγωματικά, αφήνοντας τα μάτια σχεδόν φυσικά. Τώρα, επιστρέφουμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο eye look, χωρίς όμως να καταφεύγουμε σε έντονες γραμμές, υπερβολικό eyeliner ή βαρύ smoky αποτέλεσμα. Το ζητούμενο είναι ένα βλέμμα με βάθος και ένταση, που παραμένει κομψό και ευκολοφόρετο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
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