Αν απαραίτητη προϋπόθεση για να βγείτε ραντεβού με κάποιον είναι να αγαπά το διάβασμα ή σας άρεσε ο τρόπος που γνωρίστηκαν η Dua Lipa και ο Callum Turner, τότε έχουμε καλά νέα. Μια καίνουργια εφαρμογή γνωριμιών, με το όνομα Readme, έρχεται να φέρει κοντά τους βιβλιόφιλους και τους φανατικούς αναγνώστες.







Με τόσες εφαρμογές γνωριμιών να κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους, δεν είναι πάντα εύκολο να αποφασίσετε ποια αξίζει πραγματικά την προσοχή σας – και συχνά τα χρήματά σας. Ωστόσο, η Readme φαίνεται να έχει ενδιαφέρον, καθώς δημιουργήθηκε από την ομάδα πίσω από το Co-Star, την ιδιαίτερα δημοφιλή εφαρμογή αστρολογίας για όσους αγαπούν να αναλύουν τον γενέθλιο χάρτη τους.



Η Banu Guler, ιδρύτρια του Co-Star, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της Readme μέσα από μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X πριν από λίγο καιρό.



Η φιλοσοφία της νέας εφαρμογής είναι απλή, καθώς απευθύνεται σε «ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία ή θέλουν να γνωρίσουν κάποιον που διαβάζει». Συνδέει τους χρήστες με πιθανούς συντρόφους που έχουν παρόμοια αναγνωστικά γούστα, προσφέροντας ένα φυσικό σημείο εκκίνησης για γνωριμία μέσα από κοινά ενδιαφέροντα και αξίες.





«Λέμε ότι η Readme απευθύνεται σε ανθρώπους των οποίων η γλώσσα της αγάπης είναι η ίδια η γλώσσα!», αναφέρει η Emily Segal, επικεφαλής του brand. «Κατά τη δημιουργία του προφίλ σας, απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με τα βιβλία και τα κείμενα που αγαπάτε. Έτσι, διαμορφώνεται ένα πορτρέτο του γλωσσικού σας γούστου, το οποίο, πιστεύουμε, αποκαλύπτει κάτι σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την αγάπη. Όταν ταιριάξετε με κάποιον, μπορείτε επίσης να δείτε πώς συνδυάζονται τα γούστα σας».

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