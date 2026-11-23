«Μόνος στο Σπίτι»: Η εμβληματική σειρά ταινιών επιστρέφει 34 χρόνια μετά την τελευταία ταινία
«Μόνος στο Σπίτι»: Η εμβληματική σειρά ταινιών επιστρέφει 34 χρόνια μετά την τελευταία ταινία
Με τον Macaulay Culkin σε έναν ρόλο-έκπληξη
Μπορεί η σειρά ταινιών «Μόνος στο Σπίτι» να έχει γίνει κλασική, ειδικά για τις εορταστικές οικογενειακές προβολές, αλλά φαίνεται πως σύντομα θα έχει μία ακόμα προσθήκη. Έρχεται νέο φιλμ, 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου.
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