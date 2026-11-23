Μπορεί η σειρά ταινιών «Μόνος στο Σπίτι» να έχει γίνει κλασική, ειδικά για τις εορταστικές οικογενειακές προβολές, αλλά φαίνεται πως σύντομα θα έχει μία ακόμα προσθήκη. Έρχεται νέο φιλμ, 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου.