Υπάρχουν ημέρες που ένα ρούχο μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή μας. Κάπως έτσι, η τέχνη του dress-up γίνεται ένας τρόπος να πειραματιστούμε, να εκφραστούμε και να ανακαλύψουμε διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας. Αυτή ακριβώς τη διάθεση για εξερεύνηση έρχεται να ενθαρρύνει η νέα συλλογή H&M Studio Holiday 2026, μέσα από look που μας εμπνέουν να βγούμε από τις στιλιστικές μας συνήθειες και να τολμήσουμε κάτι διαφορετικό.