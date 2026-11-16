Κατέρρευσε το κτίριο όπου βρισκόταν η γάτα της: Την ξαναβρήκε ζωντανή τέσσερις μέρες μετά
Κατέρρευσε το κτίριο όπου βρισκόταν η γάτα της: Την ξαναβρήκε ζωντανή τέσσερις μέρες μετά
Είχε εγκλωβιστεί χωρίς φαγητό ούτε νερό
Από το Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, μας έρχεται η τραγική είδηση της κατάρρευσης ενός κτιρίου που οδήγησε στον θάνατο οκτώ ανθρώπων και στον τραυματισμό ακόμα δεκαοκτώ. Μέσα από την τραγωδία, ωστόσο, ξεχωρίζει μια αναπάντεχη και ευχάριστη είδηση, όπως τη μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.
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