Από το Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, μας έρχεται η τραγική είδηση της κατάρρευσης ενός κτιρίου που οδήγησε στον θάνατο οκτώ ανθρώπων και στον τραυματισμό ακόμα δεκαοκτώ. Μέσα από την τραγωδία, ωστόσο, ξεχωρίζει μια αναπάντεχη και ευχάριστη είδηση, όπως τη μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.