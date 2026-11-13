Sienna Spiro: Πώς να κάνεις recreate το signature makeup look της

Κάποιες φωνές μοιάζουν να έρχονται από μια άλλη εποχή. Το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένα βλέμματα. Στην περίπτωση της Sienna Spiro, αυτά τα δύο συναντιούνται: η βαθιά, γεμάτη συναίσθημα φωνή της συνοδεύεται από ένα μακιγιάζ που θα μπορούσε να ανήκει σε εξώφυλλο ενός παλιού δίσκου. Η μόλις 21χρονη Βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, που έχει μαγέψει όλη την υφήλιο με την αισθαντική φωνή της και την «παλιά» ψυχή της, αντλεί την έμπνευσή της από τα 60s, τα οποία λατρεύει και θαυμάζει, αποτελώντας άλλο ένα παράδειγμα ότι η νέα γενιά νοσταλγεί το παρελθόν και το επιλέγει συνειδητά. Η Sienna Spiro έχει γίνει viral στα social media και έχει εκτοξευθεί στα charts, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη φωνή της ένα από τα σπάνια μουσικά διαμάντια της γενιάς της.