Η Ρόουζ Μπερν φόρεσε ένα μεταξωτό ροζ φόρεμα κατευθείαν από την πασαρέλα του οίκου Dior
Η Ρόουζ Μπερν φόρεσε ένα μεταξωτό ροζ φόρεμα κατευθείαν από την πασαρέλα του οίκου Dior
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρισκόταν στις λεπτομέρειες με τις οποίες ολοκλήρωσε την εμφάνισή της.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρισκόταν στις λεπτομέρειες με τις οποίες ολοκλήρωσε την εμφάνισή της.
Μερικές φορές, οι σωστές στυλιστικές επιλογές αρκούν για να κάνουν ένα φόρεμα να δείχνει ακόμη πιο όμορφο απ’ ό,τι στην πασαρέλα. Η Rose Byrne έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα στην πρεμιέρα της σειράς του Peacock, The Good Daughter, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο The Times Center της Νέας Υόρκης.
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