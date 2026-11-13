George Michael – The Faith Tour: Η θρυλική συναυλία του τραγουδιστή από το 1988 στις οθόνες
George Michael – The Faith Tour: Η θρυλική συναυλία του τραγουδιστή από το 1988 στις οθόνες
Αδημοσίευτο υλικό για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, σε μια συναυλιακή ταινία που μας ταξιδεύει στην πιο καθοριστική περίοδο της καριέρας του.
ΟGeorge Michael (έφυγε από τη ζωή το 2016) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από μια σπάνια κινηματογραφική εμπειρία που μας ταξιδεύει σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της μουσικής του διαδρομής. Η νέα συναυλιακή ταινία αναβιώνει την ιστορική εμφάνισή του το 1988 στο Palais Omnisports de Paris-Bercy, στο απόγειο της επιτυχημένης περιοδείας Faith Tour.
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