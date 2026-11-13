Βρετανία: Γυναίκες περιπολούν τη νύχτα, ώστε άλλες να γυρνούν με ασφάλεια σπίτι τους
Βρετανία: Γυναίκες περιπολούν τη νύχτα, ώστε άλλες να γυρνούν με ασφάλεια σπίτι τους
Εδώ και πέντε χρόνια η ομάδα Women's Street Watch Newcastle φροντίζει ώστε οι γυναίκες να γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους τα βράδια
Πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εθελοντική ομάδα Women’s Street Watch Newcastle συνεχίζει να στηρίζει γυναίκες που διασκεδάζουν στην πόλη, με τη δράση της να είναι σήμερα πιο έντονη από ποτέ.
Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2021 από τη Charlie, μετά τις δολοφονίες της Sarah Everard – το 2021 την απήγαγε αστυνομικός ενώ επέστρεφε στο σπίτι της το απόγευμα, τη βίασε και τη στραγγάλισε- και της Sabina Nessa – τον Σεπτέμβριο του 2021 περπατούσε σε πάρκο του Σάσεξ στις 20:30, όπου άντρας τη χτύπησε και τη σκότωσε.
Στόχος της είναι να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για τις γυναίκες που βρίσκονται στην περιοχή Bigg Market του Νιούκαστλ και να τις βοηθά να επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, κυρίως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.
Παράλληλα, οι εθελόντριες προσφέρουν πρακτική βοήθεια, μοιράζοντας μεταξύ άλλων δωρεάν σαγιονάρες σε γυναίκες που έχουν βγάλει τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τους και κινδυνεύουν να τραυματίσουν τα πόδια τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2021 από τη Charlie, μετά τις δολοφονίες της Sarah Everard – το 2021 την απήγαγε αστυνομικός ενώ επέστρεφε στο σπίτι της το απόγευμα, τη βίασε και τη στραγγάλισε- και της Sabina Nessa – τον Σεπτέμβριο του 2021 περπατούσε σε πάρκο του Σάσεξ στις 20:30, όπου άντρας τη χτύπησε και τη σκότωσε.
Στόχος της είναι να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για τις γυναίκες που βρίσκονται στην περιοχή Bigg Market του Νιούκαστλ και να τις βοηθά να επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, κυρίως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.
Παράλληλα, οι εθελόντριες προσφέρουν πρακτική βοήθεια, μοιράζοντας μεταξύ άλλων δωρεάν σαγιονάρες σε γυναίκες που έχουν βγάλει τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τους και κινδυνεύουν να τραυματίσουν τα πόδια τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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