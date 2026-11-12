Μάσκες χειλιών: Η εντατική περιποίηση που χρειαζόμαστε για απαλά και ενυδατωμένα χείλη

Το βραδινό beauty ritual που βοηθά τα χείλη να παραμένουν απαλά, λεία και περιποιημένα.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο κρύος αέρας και οι απότομες αλλαγές του καιρού αφήνουν συχνά τα χείλη ξηρά, αφυδατωμένα και με ενοχλητικά ξεφλουδίσματα. Το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο αισθητό όταν εφαρμόζουμε κραγιόν ή gloss, αφού η υφή των χειλιών δεν είναι πλέον τόσο λεία όσο θα θέλαμε. Εκεί ακριβώς μπαίνουν στη ρουτίνα μας οι μάσκες χειλιών, προϊόντα εντατικής φροντίδας που προσφέρουν πιο πλούσια ενυδάτωση και βοηθούν στη διατήρηση της απαλότητάς τους.



Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα lip balm, οι μάσκες χειλιών έχουν συνήθως πιο συμπυκνωμένη σύνθεση και πλούσια υφή, σχεδιασμένη να παραμένει στην επιφάνεια των χειλιών για περισσότερη ώρα. Έτσι, δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ που περιορίζει την απώλεια υγρασίας και προσφέρει παρατεταμένη άνεση. Πολλά προϊόντα της κατηγορίας προορίζονται κυρίως για νυχτερινή χρήση. Εφαρμόζουμε μια γενναιόδωρη ποσότητα πριν κοιμηθούμε και αφήνουμε τη σύνθεση να δράσει όσο κοιμόμαστε, ώστε το πρωί τα χείλη να είναι πιο απαλά και λεία.

12.11.2026, 15:30