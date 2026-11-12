Amelia και Eliza Spencer: Οι δίδυμες ανιψιές της πριγκίπισσας Diana σε εκδήλωση με τον πρίγκιπα William (εικόνες)

Μπορεί η Kate Middleton να μην παρευρέθηκε ούτε φέτος στα Βραβεία Tusk Conservation και ο πρίγκιπας William να περπάτησε το κόκκινο χαλί χωρίς παρέα, αλλά δεν βρέθηκε στην εκδήλωση μόνος.Δύο μέλη της οικογένειάς του ήταν στο πλευρό του το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου στο φιλανθρωπικό event.Η lady Amelia Spencer και η lady Eliza Spencer, οι πρώτες ξαδέλφες του πρίγκιπα από την πλευρά της μητέρας του. Ο πατέρας των δίδυμων μοτνέλων είναι ο αδελφός της πριγκίπισσας Diana, ο κόμης Spencer.Οι αδερφές θύμιζαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος στην τελετή απονομής των βραβείων, καθώς φορούσαν ταιριαστά φορέματα σε χρυσό και ασημί χρώμα, σχεδιασμένα από τους Jenny Packham και Oscar de la Renta, αντίστοιχα. Η Amelia και η Eliza έλαμπαν καθώς πόζαραν στο κόκκινο χαλί και είχαν τα μαλλιά τους πιασμένα πίσω σε sleek ban, αναδεικνύοντας έτσι τα διαμαντένια σκουλαρίκια τους.