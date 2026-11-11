Η Rebecca Gayheart τίμησε τον Eric Dane στα γενέθλιά του: Η τρυφερή φωτογραφία με τις κόρες τους

Ο Eric Dane έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.Η σύζυγός του, Rebecca Gayheart δημοσίευσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του, μέσα από τα Instagram Stories της, μια παλαιότερη ασπρόμαυρη φωτογραφία του Dane με τις δύο κόρες τους, Billie, 16 ετών, και Georgia, 14 ετών. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τα δύο κορίτσια και χαμογελά. Η Rebecca Gayheart πρόσθεσε μια καρδιά πάνω στην εικόνα και έγραψε «Χρόνια πολλά στον ουρανό», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji αγγέλου.