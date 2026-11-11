Ο Κρις Μπράουν και ο Usher ακύρωσαν δύο ακόμη συναυλίες εν μέσω φημών περί κόντρας, έχουν ματαιωθεί συνολικά έξι εμφανίσεις
Ο Κρις Μπράουν και ο Usher ακύρωσαν δύο ακόμη συναυλίες εν μέσω φημών περί κόντρας, έχουν ματαιωθεί συνολικά έξι εμφανίσεις
Στο τελευταίο live της περιοδείας τους στην Ατλάντα φέρεται πως οι δύο τραγουδιστές διαφώνησαν έντονα και έκτοτε δεν έχουν επιλύσει τις διαφορές τους
Ακόμη δύο συναυλίες της κοινής περιοδείας του Usher και του Κρις Μπράουν ακυρώθηκαν, ανεβάζοντας σε έξι τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων που έχουν ματαιωθεί, την ώρα που οι φήμες για κόντρα μεταξύ των δύο τραγουδιστών φουντώνουν.
Οι δύο νέες ακυρώσεις αφορούν τη συναυλία της 16ης Νοεμβρίου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες και εκείνη της 6ης Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Εννέα ακόμη ημερομηνίες, ωστόσο, παραμένουν στο πρόγραμμα, με την περιοδεία να ολοκληρώνεται στην Τάμπα της Φλόριντα στις 12 Δεκεμβρίου.
Οι προηγούμενες ακυρώσεις αφορούσαν συναυλίες στη Βαλτιμόρη, το Σινσινάτι, τη Νότια Καρολίνα και την Ινδιανάπολη. Τότε, οι διοργανωτές επικαλέστηκαν την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία της περιοδείας και του συνεργείου», σύμφωνα με ανακοίνωση του Lucas Oil Stadium της Ινδιανάπολης, την οποία επικαλέστηκε το Ticket News. «Οι απαιτήσεις μιας περιοδείας αυτού του μήκους και μεγέθους είναι σημαντικές και αυτές οι προσαρμογές θα επιτρέψουν στην περιοδεία να συνεχιστεί με ασφάλεια και βιώσιμο τρόπο στις υπόλοιπες προγραμματισμένες εμφανίσεις», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.
Οι δύο νέες ακυρώσεις έρχονται μετά τη συναυλία της 5ης Νοεμβρίου στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, όπου υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα στον ήχο, ενώ οι δύο καλλιτέχνες δεν εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή, όπως είχαν κάνει σε προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, όλα ξεκίνησαν επειδή οι τραγουδιστές διαφώνησαν για την ώρα έναρξης της συναυλίας. Ο Μπράουν φέρεται να υποστήριξε ότι η εμφάνιση θα έπρεπε να καθυστερήσει, προκειμένου να προλάβουν να φτάσουν οι θαυμαστές που είχαν εγκλωβιστεί λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή, ενώ ο Usher διαφωνούσε.
Τελικά, η συναυλία καθυστέρησε περίπου τρεις ώρες, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των θεατών, με το TMZ να αναφέρει ότι οι δύο τραγουδιστές δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις διαφορές τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο νέες ακυρώσεις αφορούν τη συναυλία της 16ης Νοεμβρίου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες και εκείνη της 6ης Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Εννέα ακόμη ημερομηνίες, ωστόσο, παραμένουν στο πρόγραμμα, με την περιοδεία να ολοκληρώνεται στην Τάμπα της Φλόριντα στις 12 Δεκεμβρίου.
Οι προηγούμενες ακυρώσεις αφορούσαν συναυλίες στη Βαλτιμόρη, το Σινσινάτι, τη Νότια Καρολίνα και την Ινδιανάπολη. Τότε, οι διοργανωτές επικαλέστηκαν την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία της περιοδείας και του συνεργείου», σύμφωνα με ανακοίνωση του Lucas Oil Stadium της Ινδιανάπολης, την οποία επικαλέστηκε το Ticket News. «Οι απαιτήσεις μιας περιοδείας αυτού του μήκους και μεγέθους είναι σημαντικές και αυτές οι προσαρμογές θα επιτρέψουν στην περιοδεία να συνεχιστεί με ασφάλεια και βιώσιμο τρόπο στις υπόλοιπες προγραμματισμένες εμφανίσεις», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.
Usher and Chris Brown Cancel Two More Performances as Feud Reports Heat Up https://t.co/1MPr7dGfvr— Variety (@Variety) November 11, 2026
Οι δύο νέες ακυρώσεις έρχονται μετά τη συναυλία της 5ης Νοεμβρίου στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, όπου υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα στον ήχο, ενώ οι δύο καλλιτέχνες δεν εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή, όπως είχαν κάνει σε προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, όλα ξεκίνησαν επειδή οι τραγουδιστές διαφώνησαν για την ώρα έναρξης της συναυλίας. Ο Μπράουν φέρεται να υποστήριξε ότι η εμφάνιση θα έπρεπε να καθυστερήσει, προκειμένου να προλάβουν να φτάσουν οι θαυμαστές που είχαν εγκλωβιστεί λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή, ενώ ο Usher διαφωνούσε.
Τελικά, η συναυλία καθυστέρησε περίπου τρεις ώρες, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των θεατών, με το TMZ να αναφέρει ότι οι δύο τραγουδιστές δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις διαφορές τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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