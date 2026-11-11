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Νέα σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν: «Είσαι δικτάτορας» - «Δίνουμε φωνή σε όσους καταπιέζετε» απαντά η Τουρκία
Νέο λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης έριξε η δήλωση του Ερντογάν απο την Αττάλεια ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να δώσει κοντέινερ στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις
Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να δώσει κοντέινερ στους Παλιστίνιους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, που πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης να έχουν γίνει ιδιαίτερα δυσμενείς, με το Ισραήλ να απαντά άμεσα χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα».
«Τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνουμε ξανά συγκλονιστικές ειδήσεις από τη Γάζα. Η καταστροφή των υποδομών στη Γάζα, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες σκηνές και προσωρινά καταλύματα να έχουν βυθιστεί στο νερό. Εκατοντάδες χιλιάδες αδελφοί και αδελφές μας στη Γάζα, που δεν έχουν μια στέγη για να προστατευτούν, και ιδιαίτερα τα αθώα παιδιά που τρέμουν από το κρύο, δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους μέσα στα πλημμυρικά νερά, υπό αυτές τις χειμερινές συνθήκες, πολλές φορές χωρίς τους γονείς τους στο πλευρό τους. Οφείλω να το πω ξεκάθαρα: Κανείς που βλέπει, γνωρίζει ή γίνεται μάρτυρας μιας κατάστασης τόσο ντροπιαστικής για την ανθρωπότητα δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη του», δήλωσε ο Ερντογάν.
🇹🇷🇮🇱🇵🇸⚡️ — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan: "En los últimos días, hemos vuelto a recibir noticias desgarradoras desde Gaza. La destrucción de la infraestructura en Gaza, sumada a las intensas lluvias e inundaciones, ha provocado que decenas de miles de tiendas de campaña y refugios queden bajo el agua. Cientos de miles de nuestros hermanos y hermanas en Gaza, que no tienen un techo bajo el cual refugiarse, especialmente los niños inocentes que tiemblan de frío, luchan por sobrevivir entre las aguas de las inundaciones en estas condiciones invernales, muchas veces sin sus padres. Debo decirlo abiertamente: nadie que vea, conozca o sea testigo de una situación tan vergonzosa para la humanidad puede eludir su responsabilidad."— El Ojo (@ElOjoEn) November 11, 2026
Άμεση απάντηση του Ισραήλ - «Ο Τούρκος δικτάτορας κάνει ξανά την προπαγάνδα του»
Με μια δηκτική ανακοίνωση απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο Τούρκος δικτάτορας βρήκε για ακόμη μια φορά διεθνές βήμα για να εξαπολύσει την προπαγάνδα του εναντίον του Ισραήλ».
«Για μία φορά ακόμη, ο Δικτάτορας Ερντογάν χρησιμοποιεί μια διεθνή φόρουμ για να προωθήσει την αντιαραβική του καμπάνια ψεμάτων. Η Χαμάς, των οποίων οι ηγέτες φιλοξενούνται στην Τουρκία του Ερντογάν, ευθύνεται για την καταστροφή στη Γάζα. Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενσωμάτωσε τη στρατιωτική της υποδομή σε πολιτικές περιοχές. Εκείνοι που πραγματικά νοιάζονται για τη Γάζα θα πρέπει να απαιτήσουν η Χαμάς να αφοπλιστεί ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση.
Once again, Dictator Erdoğan is using an international forum to push his anti-Israel campaign of lies. Hamas, whose leaders are hosted in Erdoğan’s Türkiye, is responsible for the devastation in Gaza. Hamas started this war with the October 7th massacre and embedded its military infrastructure in civilian areas. Those who truly care about Gaza should demand that Hamas disarm so reconstruction can begin.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 11, 2026
Τουρκία: «Δίνουμε φωνή σε όσους καταπιέζετε»
Η απάντηση της Τουρκίας δεν άργησε να έρθει, με την τουρκική προεδρία να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «ο πρόεδρος Ερντογάν από τη Σύνοδο της Αττάλειας έδωσε φωνή σε όσους καταπιέζονται από το Ισραήλ» εκφράζοντας μεγάλος μέρος της ανθρωπότητας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να είναι στο πλευρό των Παλαιστινίων και όσων υποφέρουν από την επιθετική πολιτική του Ισραήλ.
Regarding the Statement by the Ministry of Foreign Affairs of Israel Targeting President Erdoğan https://t.co/2gss4dTtHl https://t.co/uqs9iKwFLC— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 11, 2026
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