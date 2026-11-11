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Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους και drone των Χούθι που διαψεύδουν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους και drone των Χούθι που διαψεύδουν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα
Στόχος έγιναν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι αναχαίτισε πυραύλους και drone των φιλοϊρανών ανταρτών που στόχευαν το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου.
Ειδικότερα, ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ με κατεύθυνση προς το Ριάντ, δύο drones που είχαν στόχο τη Μέκκα και περιοχή του νότου, και δύο πυραύλους που κατευθύνονταν προς το δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, ανέφερε οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά πως έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.
Φωτογραφία αρχείου
Ειδικότερα, ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ με κατεύθυνση προς το Ριάντ, δύο drones που είχαν στόχο τη Μέκκα και περιοχή του νότου, και δύο πυραύλους που κατευθύνονταν προς το δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, ανέφερε οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά πως έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.
Φωτογραφία αρχείου
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