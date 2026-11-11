Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος βοήθησε να τον απομακρύνουν, βίντεο
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Εμανουέλ Μακρόν Κατάρρευση Φρουρός Γαλλία

Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος βοήθησε να τον απομακρύνουν, βίντεο

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας της τιμητικής φρουράς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι

Φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος βοήθησε να τον απομακρύνουν, βίντεο
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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας της τιμητικής φρουράς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, από τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο φρουρός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του την ώρα που ο Σλοβάκος πρόεδρος έφτανε στο προεδρικό μέγαρο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και μέλη του προσωπικού πλησίασαν αμέσως τον άνδρα για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, ενώ στη συνέχεια εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον μετέφεραν μακριά από το σημείο.

Δείτε βίντεο


Μετά την απομάκρυνση του φρουρού, ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε το επίσημο πρωτόκολλο, υποδεχόμενος τον Πέτερ Πελεγκρίνι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της ξαφνικής κατάρρευσης, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του άνδρα της τιμητικής φρουράς.
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