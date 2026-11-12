WSJ: Η Nvidia εξετάζει την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις

Η μία σχέση με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, η δεύτερη με υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας – Κρίσιμη συνεδρίαση του ΔΣ – Πτώση της μετοχής





Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων και επικαλείται η Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.











Η δεύτερη σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ (Kimberly Powell), αντιπρόεδρο της Nvidia αρμόδια για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πέντε πρόσωπα τα οποία έχουν εργαστεί στη Nvidia, ο 63χρονος Χουάνγκ και η 48χρονη Πάουελ, που είναι παντρεμένοι με άλλους συντρόφους, φέρονται να είχαν προσωπική σχέση.



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Δύο πηγές υποστήριξαν ότι οι δυο τους εμφανίζονταν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο.



Η μεταξύ τους επαφή φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο, με μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι προσωπικό ασφαλείας του Χουάνγκ απομόνωσε το πρόσωπο που πραγματοποίησε την καταγραφή και του πρότεινε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA).



Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τα μέσα που αναμεταδίδουν τις καταγγελίες.



Την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia φέρεται να προετοιμάζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του, εκ των οποίων η μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Την ίδια ώρα, οι New York Times αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για φερόμενη σχέση του ισχυρού άνδρα της Nvidia με υψηλόβαθμη συνεργάτιδά του, η οποία αναφέρεται απευθείας στον ίδιο, ενώ οι εξελίξεις προκαλούν πιέσεις στη μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών.Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων και επικαλείται η Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συνεδρίαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της ημέρας, καθώς η πίεση προς τον Χουάνγκ αυξάνεται μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και τις πιθανές συνέπειές τους στην εταιρική διακυβέρνηση και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ (Kimberly Powell), αντιπρόεδρο της Nvidia αρμόδια για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πέντε πρόσωπα τα οποία έχουν εργαστεί στη Nvidia, ο 63χρονος Χουάνγκ και η 48χρονη Πάουελ, που είναι παντρεμένοι με άλλους συντρόφους, φέρονται να είχαν προσωπική σχέση.Δύο πηγές υποστήριξαν ότι οι δυο τους εμφανίζονταν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο.Η μεταξύ τους επαφή φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο, με μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι προσωπικό ασφαλείας του Χουάνγκ απομόνωσε το πρόσωπο που πραγματοποίησε την καταγραφή και του πρότεινε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA).Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τα μέσα που αναμεταδίδουν τις καταγγελίες.

Η Κίμπερλι Πάουελ εντάχθηκε στη Nvidia το 2008 και έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς της υγείας και των βιοεπιστημών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απεικόνιση και στην ανακάλυψη φαρμάκων.



Οι νέες πληροφορίες εγείρουν ερωτήματα για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος προβλέπει την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών σχέσεων εντός της εταιρείας.



Σύμφωνα με το Investing.com, όταν ζητήθηκε από τον Χουάνγκ να σχολιάσει τις καταγγελίες, εκείνος δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση. Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Πάουελ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα σχετικά ερωτήματα.



Η προηγούμενη αποκάλυψη για την ύποπτη Κινέζα κατάσκοπο Οι νέες καταγγελίες έρχονται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε προσωπική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed International, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για συνεργασία με την κινεζική κατασκοπεία.



Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, φέρεται να είχε διαβιβάσει πληροφορίες στο Πεκίνο ενώ συνεργαζόταν με τη Nvidia σε έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων στην Ασία.







Μετά τις αποκαλύψεις, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, τους εργαζομένους και την εταιρεία.



Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για να διαπιστωθεί εάν ο διευθύνων σύμβουλος είχε αποτελέσει στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.



Η εταιρεία έχει διευκρινίσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή διακυβεύθηκε η εθνική ασφάλεια.



Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως αβάσιμες.



Πιέσεις στη μετοχή της Nvidia Οι νέες αποκαλύψεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.



Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ. Σύμφωνα με το Axios, η πτώση έφθασε σε κάποια στιγμή σχεδόν το 5%.



Η εξέλιξη προστίθεται στις πιέσεις που έχει δεχθεί η μετοχή μετά την αποκάλυψη της προηγούμενης σχέσης του Χουάνγκ και την έναρξη της έρευνας για ενδεχόμενη απόπειρα κατασκοπείας.



Πέρα από τις προσωπικές καταγγελίες, η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και τη διαδοχή στην ηγεσία της Nvidia, στην οποία ο Χουάνγκ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο από την ίδρυσή της.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ, με το δημοσίευμα της Wall Street Journal να αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει το μέλλον του.



Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του Τζένσεν Χουάνγκ Η προοπτική αποχώρησης του Χουάνγκ προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές, καθώς η Nvidia δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο, σαφές σχέδιο διαδοχής.



Ο 63χρονος επιχειρηματίας έχει συνδέσει την προσωπική του πορεία με τη μεταμόρφωση της Nvidia από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.



Σύμφωνα με την Αρμίνα Ρόζενμπεργκ, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και συνιδρύτρια του αυστραλιανού hedge fund Minotaur Capital, η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, αποτελεί πιθανή επιλογή για την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας, εφόσον αποχωρήσει ο Χουάνγκ.



«Η Κολέτ Κρες θα ήταν η φυσική επιλογή για προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Βρίσκεται στη θέση της οικονομικής διευθύντριας για περισσότερο από μία δεκαετία, είναι ένα από τα πιο ικανά στελέχη που έχουμε συναντήσει και η αγορά τη γνωρίζει και την εμπιστεύεται», ανέφερε.



Ωστόσο, όπως επισήμανε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας.



«Το δυσκολότερο ερώτημα είναι ποιος θα ηγηθεί της τεχνολογικής στρατηγικής μακροπρόθεσμα, επειδή η Nvidia δεν έχει προετοιμάσει ποτέ διάδοχο».



Αντίστοιχη ανησυχία εξέφρασε ο Μπρους Ζάρο, διευθυντής της Granite Wealth Management, ο οποίος τόνισε ότι ο Χουάνγκ ήταν εκείνος που καθοδήγησε την εντυπωσιακή άνοδο της Nvidia.



«Το ερώτημα είναι εάν μπορεί κάποιος να αναλάβει, σε περίπτωση που ο Τζένσεν χρειαστεί να παραιτηθεί ή εξαναγκαστεί σε αποχώρηση», ανέφερε.