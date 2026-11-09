All’s Fair: Η Σάρα Πόλσον προσθέτει μια πινελιά πολυτέλειας στο total black look της με αξεσουάρ Dior
MARIE CLAIRE

All’s Fair: Η Σάρα Πόλσον προσθέτει μια πινελιά πολυτέλειας στο total black look της με αξεσουάρ Dior

Η Carrington Lane σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της του δεύτερου κύκλου της σειράς, μέχρι στιγμής.

All’s Fair: Η Σάρα Πόλσον προσθέτει μια πινελιά πολυτέλειας στο total black look της με αξεσουάρ Dior
Αν το «All’s Fair» έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει για κάτι πέρα από το εντυπωσιακό γυναικείο καστ του, αυτό είναι αναμφίβολα η γκαρνταρόμπα των πρωταγωνιστριών του. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Ryan Murphy, στην οποία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close και Niecy Nash-Betts, τα αυστηρά ταγέρ, οι εντυπωσιακές σιλουέτες και τα πολυτελή αξεσουάρ δημιουργούν μια υπερβολική, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδοχή του επαγγελματικού ντυσίματος.

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