All’s Fair: Η Σάρα Πόλσον προσθέτει μια πινελιά πολυτέλειας στο total black look της με αξεσουάρ Dior

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ν το «All’s Fair» έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει για κάτι πέρα από το εντυπωσιακό γυναικείο καστ του, αυτό είναι αναμφίβολα η γκαρνταρόμπα των πρωταγωνιστριών του. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Ryan Murphy, στην οποία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close και