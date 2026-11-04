Μαύρο μανικιούρ: Η αγαπημένη επιλογή των cool girls και αυτή τη σεζόν

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας φέρνουν μια πιο σκοτεινή διάθεση στην ομορφιά και τα μαύρα νύχια επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Το συγκεκριμένο χρώμα εξελίσσεται σε μία από τις πιο stylish επιλογές της σεζόν, με τα cool girls να το υιοθετούν σε κάθε πιθανή εκδοχή του.Μακριά από τις κλασικές nude και milky pink αποχρώσεις, το μαύρο προσθέτει ένταση στο μανικιούρ, χωρίς να χάνει τον κομψό και διαχρονικό χαρακτήρα του. Μπορεί να δείχνει αυστηρό και minimal, να αποκτά glamorous διάθεση ή να κινείται σε πιο edgy και grunge αισθητική. Όλα εξαρτώνται από το φινίρισμα και τον τρόπο που θα επιλέξουμε να το φορέσουμε.Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το μαύρο βερνίκι αντιμετωπίζεται πλέον ως το χειμερινό αντίστοιχο του κλασικού nude. Είναι chic, ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας και έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ και περιστάσεις.