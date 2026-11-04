Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες στιγμές
Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες στιγμές
Από σήμερα.
Μια νέα, πιο αισιόδοξη περίοδος ξεκινά για τρία ζώδια την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026. Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή φέρνει ξεκαθαρίσματα, γρήγορες εξελίξεις και την αποφασιστικότητα να βάλετε τέλος σε καταστάσεις που σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό. Αντί να περιμένετε να αλλάξουν τα πράγματα από μόνα τους, παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Αφήνετε πίσω ό,τι σας κρατά στάσιμους και κάνετε χώρο για μια νέα αρχή.
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