Κρις Πάπας: Οι ευχαριστίες προς τον σύζυγό του μετά την εκλογή του στο Κογκρέσσο - «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος»
Κρις Πάπας: Οι ευχαριστίες προς τον σύζυγό του μετά την εκλογή του στο Κογκρέσσο - «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος»
«Γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άντρα που αγαπάω» δήλωσε μετά τη νίκη του στο Νιου Χάμσαϊρ
Ως μια «ιστορική νίκη» για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαιρετίστηκε αυτή του Chris Pappas, ο οποίος νίκησε τον πρώην γερουσιαστή John Sununu στο Νιου Χάμσαϊρ και έγινε το πρώτο ανοιχτά γκέι μέλος του αμερικανικού Κογκρέσσου.
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