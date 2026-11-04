Κρις Πάπας: Οι ευχαριστίες προς τον σύζυγό του μετά την εκλογή του στο Κογκρέσσο - «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος»
MARIE CLAIRE

Κρις Πάπας: Οι ευχαριστίες προς τον σύζυγό του μετά την εκλογή του στο Κογκρέσσο - «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος»

«Γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άντρα που αγαπάω» δήλωσε μετά τη νίκη του στο Νιου Χάμσαϊρ

Κρις Πάπας: Οι ευχαριστίες προς τον σύζυγό του μετά την εκλογή του στο Κογκρέσσο - «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος»
Ως μια «ιστορική νίκη» για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαιρετίστηκε αυτή του Chris Pappas, ο οποίος νίκησε τον πρώην γερουσιαστή John Sununu στο Νιου Χάμσαϊρ και έγινε το πρώτο ανοιχτά γκέι μέλος του αμερικανικού Κογκρέσσου.

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