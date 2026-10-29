Τζένιφερ Λόρενς: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»
Τζένιφερ Λόρενς: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»
Σε πρόσφατη συνέντευξή της επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους
Κάποιες γυναίκες δηλώνουν αμετακίνητες υποστηρίκτριες της φυσικής ομορφιάς, ωστόσο η Jennifer Lawrence δεν κρύβει το γεγονός ότι τιμά τις αισθητικές επεμβάσεις. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο The Cut, η πρωταγωνίστρια του «The Hunger Games» επιβεβαίωσε τις φήμες ότι έχει προχωρήσει σε αυξητική στήθους, ενώ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε στο μέλλον να κάνει και λίφτινγκ προσώπου.
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