Τζένιφερ Λόρενς: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Λόρενς: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους

Τζένιφερ Λόρενς: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»
Κάποιες γυναίκες δηλώνουν αμετακίνητες υποστηρίκτριες της φυσικής ομορφιάς, ωστόσο η Jennifer Lawrence δεν κρύβει το γεγονός ότι τιμά τις αισθητικές επεμβάσεις. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο The Cut, η πρωταγωνίστρια του «The Hunger Games» επιβεβαίωσε τις φήμες ότι έχει προχωρήσει σε αυξητική στήθους, ενώ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε στο μέλλον να κάνει και λίφτινγκ προσώπου.

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