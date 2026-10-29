Η σύντροφος του Κουκουρέγια βρέθηκε μία ανάσα από την τραγωδία στην Ισπανία - Το καθησυχαστικό μήνυμά της

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Η ίδια εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, σε μια περίοδο πένθους για ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Παιδιά, είμαι καλά. Το τρένο μου δεν επηρεάστηκε καθόλου, καθώς υπήρχε μεγάλη απόσταση από τον συρμό που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Χρειάστηκε απλώς να αλλάξουμε πορεία και να επιστρέψουμε στη Μαδρίτη, καθώς επρόκειτο για την ίδια διαδρομή».