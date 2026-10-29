Η σύντροφος του Κουκουρέγια βρέθηκε μία ανάσα από την τραγωδία στην Ισπανία - Το καθησυχαστικό μήνυμά της
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Μαρκ Κουκουρέγια Κλαούντια Ροντρίγκες Δυστύχημα Ισπανία

Η σύντροφος του Κουκουρέγια βρέθηκε μία ανάσα από την τραγωδία στην Ισπανία - Το καθησυχαστικό μήνυμά της

Η Κλαούντια Ροντρίγκες αποκάλυψε πως βρισκόταν στο τρένο που ακολουθούσε τον συρμό, ο οποίος ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Η σύντροφος του Κουκουρέγια βρέθηκε μία ανάσα από την τραγωδία στην Ισπανία - Το καθησυχαστικό μήνυμά της
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Στιγμές αγωνίας έζησε η Κλαούντια Ροντρίγκες, σύντροφος του Μαρκ Κουκουρέγια, καθώς βρισκόταν σε τρένο που ακολουθούσε τον συρμό ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.



Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται και δεκάδες οικογένειες να βιώνουν δύσκολες στιγμές. Η Ροντρίγκες αποκάλυψε μέσω των social media ότι ταξίδευε προς τη Μάλαγα, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό που συγκλόνισε την Ισπανία.



Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάστασή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τραυματίστηκε και πως το τρένο στο οποίο επέβαινε δεν υπέστη ζημιές από το δυστύχημα.

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Όπως εξήγησε, η απόσταση που χώριζε τον δικό της συρμό από εκείνον που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν αρκετή ώστε να μην επηρεαστεί άμεσα από το συμβάν.



Παράλληλα, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη διαδρομή της επηρεάστηκε, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκαστούν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη, καθώς η συνέχιση του ταξιδιού προς την ίδια κατεύθυνση δεν ήταν δυνατή.

Η ίδια εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, σε μια περίοδο πένθους για ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Παιδιά, είμαι καλά. Το τρένο μου δεν επηρεάστηκε καθόλου, καθώς υπήρχε μεγάλη απόσταση από τον συρμό που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Χρειάστηκε απλώς να αλλάξουμε πορεία και να επιστρέψουμε στη Μαδρίτη, καθώς επρόκειτο για την ίδια διαδρομή».

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