«Nobody Wants This»: Είναι το τέταρτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν ό,τι πιο ρομαντικό έχουμε δει τελευταία;
MARIE CLAIRE

«Nobody Wants This»: Είναι το τέταρτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν ό,τι πιο ρομαντικό έχουμε δει τελευταία;

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«Nobody Wants This»: Είναι το τέταρτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν ό,τι πιο ρομαντικό έχουμε δει τελευταία;
Καλησπέρα Netflix, καλησπέρα Nobody Wants This. Πάνω στην ώρα που έπιασαν οι βροχές και το να βλέπουμε σειρές μοιάζει καλύτερη λύση από το να ρισκάρουμε να βραχούμε, βγήκε η τρίτη σεζόν. Η σειρά που παρακολουθούσαμε για να ξεχαστούμε και σχεδόν για να ασχοληθούμε με οποιονδήποτε δευτερεύοντα χαρακτήρα (καλησπέρα, Bina) αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο τους βασικούς πρωταγωνιστές – τουλάχιστον για ένα επεισόδιο.

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