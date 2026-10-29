«Nobody Wants This»: Είναι το τέταρτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν ό,τι πιο ρομαντικό έχουμε δει τελευταία;

Καλησπέρα Netflix, καλησπέρα Nobody Wants This. Πάνω στην ώρα που έπιασαν οι βροχές και το να βλέπουμε σειρές μοιάζει καλύτερη λύση από το να ρισκάρουμε να βραχούμε, βγήκε η τρίτη σεζόν. Η σειρά που παρακολουθούσαμε για να ξεχαστούμε και σχεδόν για να ασχοληθούμε με οποιονδήποτε δευτερεύοντα χαρακτήρα (καλησπέρα, Bina) αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο τους βασικούς πρωταγωνιστές – τουλάχιστον για ένα επεισόδιο.