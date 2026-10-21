Guerlain Spa στο One&Only Aesthesis: Μια εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
MARIE CLAIRE

Guerlain Spa στο One&Only Aesthesis: Μια εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Από τις αποκλειστικές θεραπείες Guerlain μέχρι την εξειδικευμένη περιποίηση του Bastien Gonzalez, ανακαλύπτουμε έναν ξεχωριστό προορισμό για προσωπική φροντίδα.

Guerlain Spa στο One&Only Aesthesis: Μια εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Σε έναν κόσμο όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται όλο και πιο γρήγοροι, το να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας δεν είναι πάντα εύκολο. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι κοινωνικές δραστηριότητες και όλα εκείνα τα μικρά που γεμίζουν το πρόγραμμά μας αφήνουν συχνά ελάχιστο χώρο για ξεκούραση και προσωπική φροντίδα. Κάπως έτσι, μια στιγμή χαλάρωσης καταλήγει να μετατίθεται για αργότερα, ενώ ακόμη και οι αγαπημένες μας beauty συνήθειες γίνονται μέρος μιας καθημερινής ρουτίνας που πρέπει απλώς να ολοκληρωθεί. Κι όμως, το να αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας, χωρίς βιασύνη και χωρίς να σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή μας.
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