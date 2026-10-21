Τα καλύτερα Beauty Advent Calendars του 2026 έχουν ήδη κυκλοφορήσει
Τα καλύτερα Beauty Advent Calendars του 2026 έχουν ήδη κυκλοφορήσει
Τα πιο ενδιαφέροντα ημερολόγια αντίστροφης μέτρησης με προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ και αρώματα που έχουν μπει στη φετινή μας shopping list.
Τα beauty advent calendars έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα trend, με μακιγιάζ, skincare, αρώματα και προϊόντα νυχιών να κρύβονται πίσω από μικρά αριθμημένα πορτάκια. Η ιδέα είναι απλή: κάθε μέρα του Δεκεμβρίου ανακαλύπτουμε μια νέα έκπληξη μέχρι τα Χριστούγεννα. Ένας θεσμός με ρίζες στη χριστιανική παράδοση του 19ου αιώνα, που σήμερα έχει αποκτήσει μια πιο beauty oriented διάσταση.
Κι ας βρισκόμαστε ακόμη στον Οκτώβριο, η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει στον κόσμο της ομορφιάς. Τα brands παρουσιάζουν τις νέες συλλογές τους όλο και νωρίτερα, ενώ ορισμένα από τα πιο περιζήτητα advent calendars εξαντλούνται πολύ πριν από τις γιορτές.
Κι ας βρισκόμαστε ακόμη στον Οκτώβριο, η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει στον κόσμο της ομορφιάς. Τα brands παρουσιάζουν τις νέες συλλογές τους όλο και νωρίτερα, ενώ ορισμένα από τα πιο περιζήτητα advent calendars εξαντλούνται πολύ πριν από τις γιορτές.
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