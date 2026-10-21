«Τα αφεντικά μας έχουν 77 σπίτια. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε το νοίκι»: Η τρομακτικά επίκαιρη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1930

Γιατί μια γυναίκα που κρατά ένα πλακάτ με τη φράση «Τα αφεντικά μας έχουν 77 σπίτια. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε το νοίκι» από τη δεκαετία του 1930, να μας μοιάζει τόσο οικεία σήμερα;Μία φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης (1929-1939), γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης viral, αφού προκαλεί συγκρίσεις με τη σημερινή στεγαστική και οικονομική κρίση.Η εικόνα κοινοποιήθηκε στο Reddit, στο φόρουμ Antiwork, για πρώτη φορά το 2022 και συγκέντρωσε περίπου 24.000 ψήφους μέσα σε έξι ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Η λεζάντα που τη συνόδευε έλεγε: «Τα πράγματα δεν έγιναν ποτέ καλύτερα και πιθανότατα δεν θα γίνουν για πολύ καιρό».Το πρωτότυπο της φωτογραφίας φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Library of Congress), η οποία τοποθετεί τη λήψη μεταξύ 1930 και 1940. Δεν είναι γνωστά ούτε το όνομα της γυναίκας ούτε ο φωτογράφος ούτε η ακριβής τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκε η εικόνα.