Πώς οι άντρες μαιευτήρες άλλαξαν τον τρόπο που γεννάμε προς όφελός τους

Μπορεί σήμερα να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να αμφισβητήσουμε την αναγκαιότητα του τοκετού στο κρεβάτι, ωστόσο για χιλιάδες χρόνια δεν ήταν αυτός ο κανόνας. Για την ακρίβεια, όπως εξηγεί η ιστορικός, συγγραφέας και παρουσιάστρια Dr Amy Boyington στην πλατφόρμα της history_with_amy, ήταν οι άντρες γιατροί και μαιευτήρες που άλλαξαν τον τρόπο που γεννάμε, μόλις στον 17ο αιώνα.