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Ο Άιζενκοτ αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τις εκλογές
Ο Άιζενκοτ αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τις εκλογές
Δεν αποκλείει να λάβει μέρος σε κυβέρνηση εθνικής ενότητα ακόμη και με συμμετοχή του νυν πρωθυπουργού - Σχεδόν ισόπαλες στις δημοσκοπήσεις οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις
Ο βασικός αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση με επικεφαλής τον αντίπαλό του, τον νυν Ισραηλινό πρωθυπουργό, αν και δεν απέρριψε ανοιχτά την ιδέα μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τόσο ο συνασπισμός του Νετανιάχου όσο και τα κύρια εβραϊκά αντιπολιτευόμενα κόμματα, υπό τον Άιζενκοτ, δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σχεδόν ισόπαλοι, με περίπου 50 έως 52 έδρες ο καθένας. Για την κυβερνητική πλειοψηφία στην Κνεσέτ απαιτούνται 61 έδρες.
Μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο 103 FM, ο Άιζενκοτ «δεσμεύτηκε» κατηγορηματικά να μην συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία Νετανιάχου, ούτε καν σε ένα σύστημα εκ περιτροπής όπου οι δύο άνδρες θα εναλλάσσονταν ως πρωθυπουργοί, όπως έχει γίνει στο Ισραήλ στο παρελθόν.
Ωστόσο, δεν απέκλεισε ρητά την πιθανότητα κυβέρνησης ενότητας στην οποία ο ίδιος θα ήταν πρωθυπουργός, με τον Νετανιάχου ή το κόμμα του Λικούντ υπό την διοίκησή του.
Αυτό το σενάριο, ωστόσο, θα αντιμετώπιζε ένα νομικό εμπόδιο: ενώ τίποτα δεν τον εμποδίζει να γίνει πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, παραδόξως δεν μπορεί να κατέχει υπουργική θέση.
Παρά τη βαθιά πόλωση στη χώρα, η ιδέα είναι κεντρικής σημασίας για την προεκλογική εκστρατεία.
Ένας από τους ηγέτες του μπλοκ της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με την παρουσία του Νετανιάχου σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής την αντιπολίτευση.
Όλ;α αυτά ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στην τρέχουσα κυβέρνηση, κατηγορεί εδώ και ημέρες τον πρωθυπουργό ότι θέλει να τον εγκαταλείψει για να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Άιζενκοτ μετά τις 27 Οκτωβρίου.
Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου έδειξε ότι το 55% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μετά τις εκλογές αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αποφέρει σαφή πλειοψηφία.
Αλλά το 2020, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο κεντρώος Μπένι Γκαντς, παρά τη βαθιά τους αντιπαλότητα, κατέληξαν σε συμφωνία για την κατανομή της εξουσίας μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο, η οποία περιελάμβανε εναλλαγή της πρωθυπουργίας, η κυβέρνηση αυτή διήρκεσε μόνο 13 μήνες.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τόσο ο συνασπισμός του Νετανιάχου όσο και τα κύρια εβραϊκά αντιπολιτευόμενα κόμματα, υπό τον Άιζενκοτ, δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σχεδόν ισόπαλοι, με περίπου 50 έως 52 έδρες ο καθένας. Για την κυβερνητική πλειοψηφία στην Κνεσέτ απαιτούνται 61 έδρες.
Μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο 103 FM, ο Άιζενκοτ «δεσμεύτηκε» κατηγορηματικά να μην συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία Νετανιάχου, ούτε καν σε ένα σύστημα εκ περιτροπής όπου οι δύο άνδρες θα εναλλάσσονταν ως πρωθυπουργοί, όπως έχει γίνει στο Ισραήλ στο παρελθόν.
Ωστόσο, δεν απέκλεισε ρητά την πιθανότητα κυβέρνησης ενότητας στην οποία ο ίδιος θα ήταν πρωθυπουργός, με τον Νετανιάχου ή το κόμμα του Λικούντ υπό την διοίκησή του.
Αυτό το σενάριο, ωστόσο, θα αντιμετώπιζε ένα νομικό εμπόδιο: ενώ τίποτα δεν τον εμποδίζει να γίνει πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, παραδόξως δεν μπορεί να κατέχει υπουργική θέση.
Παρά τη βαθιά πόλωση στη χώρα, η ιδέα είναι κεντρικής σημασίας για την προεκλογική εκστρατεία.
Ένας από τους ηγέτες του μπλοκ της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με την παρουσία του Νετανιάχου σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής την αντιπολίτευση.
Όλ;α αυτά ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στην τρέχουσα κυβέρνηση, κατηγορεί εδώ και ημέρες τον πρωθυπουργό ότι θέλει να τον εγκαταλείψει για να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Άιζενκοτ μετά τις 27 Οκτωβρίου.
Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου έδειξε ότι το 55% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μετά τις εκλογές αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αποφέρει σαφή πλειοψηφία.
Αλλά το 2020, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο κεντρώος Μπένι Γκαντς, παρά τη βαθιά τους αντιπαλότητα, κατέληξαν σε συμφωνία για την κατανομή της εξουσίας μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο, η οποία περιελάμβανε εναλλαγή της πρωθυπουργίας, η κυβέρνηση αυτή διήρκεσε μόνο 13 μήνες.
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