Κάγια Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κάγια Κάλας Τουρκολιβυκό μνημόνιο Χακάν Φιντάν

Κάγια Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ έθεσε το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου κατά τη διάρκεια της συνάντησής της  με τον Τούρκο ΥΠΕΞ

Κάγια Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών
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Η κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχαν νωρίτερα σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Κάγια Κάλας, η εκπρόσωπος της ΕΕ έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στον Τούρκο ΥΠΕΞ επισημαίνοντας ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης Λιβύης - Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες  παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. 

Η παρέμβαση της Κάγια Κάλας στον Τούρκο ΥΠΕΞ, σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το ηχηρό μήνυμα που έστειλαν στην Άγκυρα η Φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα υπέρ της Ελλάδας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο που κύρωσε η Βουλή της Λιβύης. Τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν με έμφαση ότι το μνημόνιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και είναι άκυρο.

Αναλυτικά στη δήλωσή της η Κάγια Κάλας ανέφερε: 

«Είχα μια εκτενή συζήτηση με τον συνάδελφό μου τον Χ.Φιντάν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με Μνημόνιο Συνεννόησης για θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών
Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Η ΕΕ και η Τουρκία υποστηρίζουν αμφότερες μια συμφωνία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.
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Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα τρομοκρατικών τακτικών και πρέπει να σταματήσουν.
Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς διόδια ή τέλη».

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