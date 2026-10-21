Κάγια Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ έθεσε το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Τούρκο ΥΠΕΞ