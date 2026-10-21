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Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε 46: Οι ευχές της Κρις Τζένερ και οι κοινές φωτογραφίες
Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε 46: Οι ευχές της Κρις Τζένερ και οι κοινές φωτογραφίες
Η τηλεπερσόνα εξέφρασε την αγάπη και την υπερηφάνειά της για την κόρη της, με αφορμή τα γενέθλιά της
Τα 46α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ έκανε, όπως συνηθίζει, μια ανάρτηση στα social media για να της ευχηθεί και δημόσια. Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στο Instagram κοινά τους στιγμιότυπα, αλλά και φωτογραφίες από το σήμερα, γράφοντας παράλληλα μερικά τρυφερά λόγια για την κόρη της.
Η Τζένερ εξέφρασε την αγάπη και την υπερηφάνειά της, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή την αφοσίωσή της στην οικογένεια, την επιμονή με την οποία κυνηγά τα όνειρά της και την ικανότητά της να πετυχαίνει ακόμη και τα πιο δύσκολα. Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της ως μητέρας, τονίζοντας πόσο ευτυχισμένη νιώθει βλέποντας την αγάπη που προσφέρει στα παιδιά της.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά στην Κίμπερλί μου! Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που αγαπώ σε σένα, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι ότι, όσα κι αν καταφέρνεις, δεν χάνεις ποτέ από τα μάτια σου αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Είσαι πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς, δίνεις όλη σου την καρδιά σε οτιδήποτε κάνεις και, με κάποιον τρόπο, καταφέρνεις πάντα να κάνεις το αδύνατο δυνατό».
Κλείνοντας το κείμενό της, δήλωσε περήφανη για την κόρη της, αλλά και ευλογημένη που είναι μητέρα της. «Λατρεύω να σε βλέπω να κυνηγάς τα όνειρά σου και να συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις όλους με όσα καταφέρνεις κάθε φορά! Είσαι μια υπέροχη μαμά και το να βλέπω πόσο πολύ αγαπάς τα παιδιά σου γεμίζει την καρδιά μου ευτυχία. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που είμαι η μαμά σου και που μοιράζομαι μαζί σου αυτή την όμορφη ζωή. Σε αγαπώ απεριόριστα και είμαι τόσο περήφανη για σένα, όμορφο κορίτσι μου. Χρόνια πολλά!», πρόσθεσε.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Η Τζένερ εξέφρασε την αγάπη και την υπερηφάνειά της, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή την αφοσίωσή της στην οικογένεια, την επιμονή με την οποία κυνηγά τα όνειρά της και την ικανότητά της να πετυχαίνει ακόμη και τα πιο δύσκολα. Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της ως μητέρας, τονίζοντας πόσο ευτυχισμένη νιώθει βλέποντας την αγάπη που προσφέρει στα παιδιά της.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά στην Κίμπερλί μου! Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που αγαπώ σε σένα, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι ότι, όσα κι αν καταφέρνεις, δεν χάνεις ποτέ από τα μάτια σου αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Είσαι πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς, δίνεις όλη σου την καρδιά σε οτιδήποτε κάνεις και, με κάποιον τρόπο, καταφέρνεις πάντα να κάνεις το αδύνατο δυνατό».
Κλείνοντας το κείμενό της, δήλωσε περήφανη για την κόρη της, αλλά και ευλογημένη που είναι μητέρα της. «Λατρεύω να σε βλέπω να κυνηγάς τα όνειρά σου και να συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις όλους με όσα καταφέρνεις κάθε φορά! Είσαι μια υπέροχη μαμά και το να βλέπω πόσο πολύ αγαπάς τα παιδιά σου γεμίζει την καρδιά μου ευτυχία. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που είμαι η μαμά σου και που μοιράζομαι μαζί σου αυτή την όμορφη ζωή. Σε αγαπώ απεριόριστα και είμαι τόσο περήφανη για σένα, όμορφο κορίτσι μου. Χρόνια πολλά!», πρόσθεσε.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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