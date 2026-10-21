Sweethearts: Οι 56 καρδιές της Αυστραλίας για τις 56 γυναικοκτονίες που έγιναν μόνο το 2026
Sweethearts: Οι 56 καρδιές της Αυστραλίας για τις 56 γυναικοκτονίες που έγιναν μόνο το 2026
To «νεκροταφείο» τσιμεντένιων καρδιών που προσπαθεί να στείλει ένα δυνατό μήνυμα.
«Έτσι κάνουν τα αγόρια», «Απλώς την ακούμπησα», «Αυτός είναι ο τρόπος του», «Γιατί δεν έφυγε», γράφουν κάποιες από τις τσιμεντένιες καρδιές, που τοποθετήθηκαν σε ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα της Αυστραλίας και έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου τις τελευταίες ημέρες.
56 καρδιές από δύο φίλες καλλιτέχνιδες, ώστε το ζήτημα των γυναικοκτονιών να μην περνά απαρατήρητο. Χαραγμένες πάνω τους φράσεις που όλες και όλοι έχουμε – μπορεί ακόμη και να έχουμε πει – οι οποίες δικαιολογούν τον θήτη. Στην Αυστραλία μόνο το 2026 διαπράχθηκαν 56 δολοφονίες γυναικών, ενώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 52 γυναίκες πεθαίνουν από το χέρι του νυν ή του πρώην συντρόφου τους.
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56 καρδιές από δύο φίλες καλλιτέχνιδες, ώστε το ζήτημα των γυναικοκτονιών να μην περνά απαρατήρητο. Χαραγμένες πάνω τους φράσεις που όλες και όλοι έχουμε – μπορεί ακόμη και να έχουμε πει – οι οποίες δικαιολογούν τον θήτη. Στην Αυστραλία μόνο το 2026 διαπράχθηκαν 56 δολοφονίες γυναικών, ενώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 52 γυναίκες πεθαίνουν από το χέρι του νυν ή του πρώην συντρόφου τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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