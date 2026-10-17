Αληθινή ιστορία: Γνωρίστηκαν στο Viber Dating και τώρα ετοιμάζουν τον γάμο τους

Το Viber Dating φέρνει κοντά αληθινούς ανθρώπους και δημιουργεί αληθινές γνωριμίες, δίνοντάς σου την ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιον που μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα με εσένα.Η ιστορία του Τάσου και της Μαρίζας δείχνει πώς μια απλή πρώτη συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια αληθινή σύνδεση. Και τώρα, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να πεις τη δική σου: μοιράσου την ιστορία σου από το Viber Dating και μπορείς να κερδίσεις 200€.Από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, 5 άτομα που θα μοιραστούν την ιστορία γνωριμίας τους θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από 200€ το καθένα. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα που θυμάσαι ακόμα, ένα κοινό ενδιαφέρον, ένα πρώτο ραντεβού ή οποιαδήποτε στιγμή που έκανε τη διαφορά.