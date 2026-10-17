Βέλιμιρ Ζάετς: Είχα προτάσεις από το Αμβούργο και τη Νότιγχαμ του Κλαφ αλλά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με κέρδισε και ήρθα στον Παναθηναϊκό

Ο παλαίμαχος Κροάτης ποδοσφαιριστής μιλά στο protothema.gr για την απώλεια του «Καπετάνιου» και εξιστορεί τις μοναδικές στιγμές που έζησε δίπλα του - «Χωρίς να έχω υπογράψει ο Γιώργος μου έστειλε τα λεφτά της προκαταβολής στην Ελβετία»