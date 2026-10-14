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Η Φανή Αρντάντ στο Μεσολλόγι για τη 200η επέτειο από την ηρωική Έξοδο - Δείτε φωτογραφίες
MARIE CLAIRE

Η Φανή Αρντάντ στο Μεσολλόγι για τη 200η επέτειο από την ηρωική Έξοδο - Δείτε φωτογραφίες

Απήγγειλε Διονύσιο Σολωμό

Η Φανή Αρντάντ στο Μεσολλόγι για τη 200η επέτειο από την ηρωική Έξοδο - Δείτε φωτογραφίες
Στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι βρέθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Fanny Ardant, με αφορμή τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, απήγγηλε στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση του τόπου.

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