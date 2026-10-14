Η Φανή Αρντάντ στο Μεσολλόγι για τη 200η επέτειο από την ηρωική Έξοδο - Δείτε φωτογραφίες
Η Φανή Αρντάντ στο Μεσολλόγι για τη 200η επέτειο από την ηρωική Έξοδο - Δείτε φωτογραφίες
Απήγγειλε Διονύσιο Σολωμό
Στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι βρέθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Fanny Ardant, με αφορμή τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, απήγγηλε στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση του τόπου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, απήγγηλε στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση του τόπου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα