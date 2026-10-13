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Ζευγάρι ντύνει την κόρη του, για κάθε μήνα του πρώτου χρόνου της ζωής της, σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα
MARIE CLAIRE

Ζευγάρι ντύνει την κόρη του, για κάθε μήνα του πρώτου χρόνου της ζωής της, σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Και γίνεται viral

Ζευγάρι ντύνει την κόρη του, για κάθε μήνα του πρώτου χρόνου της ζωής της, σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ένα ζευγάρι από το Οχάιο, ΗΠΑ, έγινε viral για τις φωτογραφίσεις της κόρης του, την οποία ντύνει αντιγράφοντας τα εμβληματικά λουκ της πριγκίπισσας Diana. Οι David και Macey Wysong -που, όχι αναπάντεχα, επέλεξαν επίσης να ονομάσουν το παιδί τους Dianna– μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες της ζωής της μικρής έκαναν αναπαράσταση των πλέον χαρακτηριστικών εμφανίσεών της, από το νυφικό φόρεμά της μέχρι το περίφημο Revenge Dress της, μία εμφάνιση ανά μήνα.

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