Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα, δεν υπήρξε τραυματίας, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα, δεν υπήρξε τραυματίας, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
UPD:
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (13/10) στην Αρτέμιδα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στην οδό Χατζοπούλου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Όπως διαπιστώθηκε δεν βρέθηκε κάποιος εγκλωβισμένος ή τραυματίας.
Δείτε βίντεο:
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 13, 2026
UPD:
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