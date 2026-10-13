Θοδωρής Αθερίδης: Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες, αγαπήθηκα περισσότερο και από σύντροφος
Θοδωρής Αθερίδης: Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες, αγαπήθηκα περισσότερο και από σύντροφος
Έχω αγαπηθεί σαν να είμαι ο άνθρωπός τους, το παιδί τους, ο μπαμπάς τους, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Έναν απολογισμό της προσωπικής του ζωής έκανε ο Θοδωρής Αθερίδης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ «πολεμικό κλίμα» ανάμεσα σε εκείνον και την εκάστοτε σύντροφό του. Αντιθέτως, οι σχέσεις του χαρακτηρίζονταν πάντα από αγάπη και τρυφερότητα. Επίσης, ανέφερε ότι έχει νιώσει να τον αγαπούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να μην έχει αισθανθεί ποτέ έλλειμμα αγάπης.
Ο Θοδωρής Αθερίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για πώς ήταν οι σχέσεις του με τις γυναίκες. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κανέναν λόγο να παραπονιέται, σημείωσε: «Δεν είχα πολέμους εγώ με τις γυναίκες ποτέ. Μόνο αγάπη, τρυφερότητα, συντροφικότητα και τέτοια. Όχι τέτοια παράπονα δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχω αγαπηθεί και περισσότερο από σύντροφος. Έχω αγαπηθεί και με τρόπο σαν να ‘μαι ο άνθρωπός τους, το παιδί τους, ο μπαμπάς τους και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή η εναλλαγή των ρόλων που γίνονται μέσα στα ζευγάρια και στις φιλίες. Σ’ αυτά δεν έχω έλλειμμα. Άλλοτε είμαι μπαμπάς και προστατεύω, άλλοτε φοβάμαι και με προστατεύουν, άλλοτε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλη αυτή την εναλλαγή την έχω ζήσει».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 13:00
«Δεν έχει καμία διαφορά το πρώτο μου καλοκαίρι ως εργένης. Είναι ωραίο αυτό που ζω, δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο δηλαδή και εφόσον το ζω εγώ σημαίνει ότι μπορεί να το ζήσουν όλοι. Ήμουν ο άνθρωπος που δεν είχε ζήσει ποτέ μόνος του, ούτε φοιτητικά χρόνια. Σου λέω γεννήθηκα παντρεμένος», σημείωσε ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Θοδωρής Αθερίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για πώς ήταν οι σχέσεις του με τις γυναίκες. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κανέναν λόγο να παραπονιέται, σημείωσε: «Δεν είχα πολέμους εγώ με τις γυναίκες ποτέ. Μόνο αγάπη, τρυφερότητα, συντροφικότητα και τέτοια. Όχι τέτοια παράπονα δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχω αγαπηθεί και περισσότερο από σύντροφος. Έχω αγαπηθεί και με τρόπο σαν να ‘μαι ο άνθρωπός τους, το παιδί τους, ο μπαμπάς τους και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή η εναλλαγή των ρόλων που γίνονται μέσα στα ζευγάρια και στις φιλίες. Σ’ αυτά δεν έχω έλλειμμα. Άλλοτε είμαι μπαμπάς και προστατεύω, άλλοτε φοβάμαι και με προστατεύουν, άλλοτε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλη αυτή την εναλλαγή την έχω ζήσει».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 13:00
Με αφορμή το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε χωρίς να έχει κάποια σύντροφο δίπλα του, μετά τον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο ηθοποιός εξήγησε ότι απολαμβάνει τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του, παρότι δεν είχε συνηθίσει ποτέ να ζει μόνος. Όπως εξήγησε, από νεαρή ηλικία βρισκόταν πάντα σε σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκε παντρεμένος».
«Δεν έχει καμία διαφορά το πρώτο μου καλοκαίρι ως εργένης. Είναι ωραίο αυτό που ζω, δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο δηλαδή και εφόσον το ζω εγώ σημαίνει ότι μπορεί να το ζήσουν όλοι. Ήμουν ο άνθρωπος που δεν είχε ζήσει ποτέ μόνος του, ούτε φοιτητικά χρόνια. Σου λέω γεννήθηκα παντρεμένος», σημείωσε ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.
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