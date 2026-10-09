Η συγγραφέας Σάρα Γουίλσον στο Marie Claire Power Trip: «Ήδη ζούμε την κατάρρευση του πολιτισμού»
Η συγγραφέας Σάρα Γουίλσον στο Marie Claire Power Trip: «Ήδη ζούμε την κατάρρευση του πολιτισμού»
H συγγραφέας και φιλόσοφος σε μια συζήτηση με την Galia Loupan, chief coordinator, Marie Claire International για το πώς να ζούμε με νόημα σε έναν κόσμο που καταρρέει
Το 8o Marie Claire Power Trip με θέμα «THE LONG RUN: Women, Better With Time», επέστρεψε στο Cape Sounio την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το φετινό συνέδριο-θεσμός του Marie Claire, ένα αξέχαστο all day event που προσκαλεί ειδικούς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα. Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.
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