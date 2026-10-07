Αναστασία Παντούση: Πώς συνδύασε τη διαφάνεια σε βραδινή έξοδο
Αναστασία Παντούση: Πώς συνδύασε τη διαφάνεια σε βραδινή έξοδο
Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί.
Στο The Mall Athens βρέθηκε η Αναστασία Παντούση με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με κεντρικό στοιχείο του τη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα συνδύασε μακριά διαφάνεια με μαύρο τοπ και σορτς. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μπότες, δερμάτινο τζάκετ, τσάντα με αλυσίδα και διακριτικά χρυσά αξεσουάρ. Τόνισε τα χείλη της με έντονο κραγιόν και χτένισε τα μακριά μαλλιά της προς τα πίσω.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα