Αναστασία Παντούση: Πώς συνδύασε τη διαφάνεια σε βραδινή έξοδο

Στο The Mall Athens βρέθηκε η Αναστασία Παντούση με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με κεντρικό στοιχείο του τη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα συνδύασε μακριά διαφάνεια με μαύρο τοπ και σορτς. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μπότες, δερμάτινο τζάκετ, τσάντα με αλυσίδα και διακριτικά χρυσά αξεσουάρ. Τόνισε τα χείλη της με έντονο κραγιόν και χτένισε τα μακριά μαλλιά της προς τα πίσω.