Η χειμερινή συλλογή που συναντά τη σύγχρονη κομψότητα στη Θεσσαλονίκη
Η χειμερινή συλλογή που συναντά τη σύγχρονη κομψότητα στη Θεσσαλονίκη
Πρωταγωνίστρια είναι η Dora, η hero bag της σεζόν.
Πρωταγωνίστρια είναι η Dora, η hero bag της σεζόν.
ΗCallista υποδέχεται τη νέα χειμερινή σεζόν με μια συλλογή που συνδυάζει τη διαχρονική αισθητική του brand με τη σύγχρονη, αστική κομψότητα. Πρωταγωνίστρια της φετινής συλλογής είναι η Dora, η hero bag της σεζόν. Ένα σχέδιο που εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη φιλοσοφία της Callista, συνδυάζοντας φινέτσα, διαχρονικότητα και άνεση.
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