Η χειμερινή συλλογή που συναντά τη σύγχρονη κομψότητα στη Θεσσαλονίκη

ΗCallista υποδέχεται τη νέα χειμερινή σεζόν με μια συλλογή που συνδυάζει τη διαχρονική αισθητική του brand με τη σύγχρονη, αστική κομψότητα. Πρωταγωνίστρια της φετινής συλλογής είναι η Dora, η hero bag της σεζόν. Ένα σχέδιο που εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη φιλοσοφία της Callista, συνδυάζοντας φινέτσα, διαχρονικότητα και άνεση.



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