H Κλέλια Ανδριολάτου μάς έδειξε πώς να φορέσουμε το denim παντελόνι σε βραδινή έξοδο
H Κλέλια Ανδριολάτου μάς έδειξε πώς να φορέσουμε το denim παντελόνι σε βραδινή έξοδο
Βρέθηκε στην έναρξη του 32ου Διεθνούς Κινηματογράφου της Αθήνας
ΗΚλέλια Ανδριολάτου μάς έδειξε πώς το denim μπορεί να φορεθεί και βράδυ. Η ηθοποιός συνδύασε ένα φαρδύ wide-leg τζιν παντελόνι, το οποίο ξεχώριζε για τις διακριτικές λάμψεις στην επιφάνειά του, με ένα μαύρο τοπ και μαύρα μποτάκια, για την εμφάνισή της στην έναρξη του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Αθήνας. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με μαύρο, oversized σακάκι, ζώνη στη μέση και τσάντα ώμου.
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