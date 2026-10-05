Κατερίνα Διδασκάλου: Με μεσάτο σακάκι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρακολούθησε πριν από λίγες ημέρες η Κατερίνα Διδασκάλου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά και υπόσχεται να προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.Η ηθοποιός έκανε μία σκουρόχρωμη εμφάνιση, συνδυάζοντας οπάκ καλσόν και μαύρα μποτάκια με ένα pinstripe μεσάτο σακάκι με τονισμένους ώμους. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με δερμάτινη τσάντα και έδωσε χρώμα με το μεταξωτό μαντήλι που είχε δέσει σε αυτή. Χτένισε τα μαλλιά της σε μία αλογοουρά και τόνισε τα χείλη της με κόκκινο κραγιόν. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα μακριά, χρυσά σκουλαρίκια της.