Κατερίνα Διδασκάλου: Με μεσάτο σακάκι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
MARIE CLAIRE

Κατερίνα Διδασκάλου: Με μεσάτο σακάκι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Η κομψή εμφάνιση στα μαύρα.

Κατερίνα Διδασκάλου: Με μεσάτο σακάκι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρακολούθησε πριν από λίγες ημέρες η Κατερίνα Διδασκάλου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά και υπόσχεται να προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Η ηθοποιός έκανε μία σκουρόχρωμη εμφάνιση, συνδυάζοντας οπάκ καλσόν και μαύρα μποτάκια με ένα pinstripe μεσάτο σακάκι με τονισμένους ώμους. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με δερμάτινη τσάντα και έδωσε χρώμα με το μεταξωτό μαντήλι που είχε δέσει σε αυτή. Χτένισε τα μαλλιά της σε μία αλογοουρά και τόνισε τα χείλη της με κόκκινο κραγιόν. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα μακριά, χρυσά σκουλαρίκια της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης