Τα πιο iconic χτενίσματα των ’80s επιστρέφουν: Επτά look για το φθινόπωρο 2026

Ο όγκος, οι messy μπούκλες και τα χαρακτηριστικά κουρέματα της δεκαετίας αποκτούν νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή για τη νέα σεζόν.



Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της αρκετή έμπνευση από τα ’80s και τα μαλλιά παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιστροφή. Πλούσιος όγκος, φυσικές μπούκλες, ανασηκωμένες ρίζες και κουρέματα με έντονα layers κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, αυτή τη φορά με πιο σύγχρονο styling.





Ήταν μια δεκαετία κατά την οποία τα μαλλιά αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισης. Η λακ, ο αφρός, το gel και τα rollers βρίσκονταν συχνά μπροστά στον καθρέφτη, ενώ ένα καλό χτένισμα μπορούσε να αλλάξει εντελώς ακόμη και το πιο απλό outfit. Η πριγκίπισσα Diana, η Madonna, η Brooke Shields, η Cindy Crawford και η Dolly Parton έδωσαν η καθεμία τη δική τους εκδοχή στο χαρακτηριστικό hair styling της εποχής.

05.10.2026, 15:00