«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»
MARIE CLAIRE

«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»

Η μαρτυρία μιας γυναίκας που άλλαξε ριζικά ζωή γιατί ασφυκτιούσε οικονομικά

«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»
Η δύσκολη καθημερινότητα μιας μονογονέα από το Πόρτλαντ, ΗΠΑ, της Brianna Beyrouti, την ώθησε να αλλάξει ριζικά ζωή: ανταποκρίθηκε θετικά σε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης και μετακόμισε με τα παιδιά της σε μια πόλη «που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά».

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