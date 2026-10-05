«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»
«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»
Η μαρτυρία μιας γυναίκας που άλλαξε ριζικά ζωή γιατί ασφυκτιούσε οικονομικά
Η δύσκολη καθημερινότητα μιας μονογονέα από το Πόρτλαντ, ΗΠΑ, της Brianna Beyrouti, την ώθησε να αλλάξει ριζικά ζωή: ανταποκρίθηκε θετικά σε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης και μετακόμισε με τα παιδιά της σε μια πόλη «που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά».
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