«Μου έδωσαν 5.000 δολάρια για να μετακομίσω σε μια πόλη που δεν είχα ακούσει ποτέ»

Η δύσκολη καθημερινότητα μιας μονογονέα από το Πόρτλαντ, ΗΠΑ, της Brianna Beyrouti, την ώθησε να αλλάξει ριζικά ζωή: ανταποκρίθηκε θετικά σε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης και μετακόμισε με τα παιδιά της σε μια πόλη «που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά».