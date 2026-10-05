Η Miranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα για τη Stella McCartney

ΗMiranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα, συμμετέχοντας στο show της Stella McCartney και χαρίζοντας μια από τις πιο ξεχωριστές fashion στιγμές της σεζόν.Το supermodel βρέθηκε ξανά στο catwalk, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στον χώρο της μόδας παραμένει διαχρονική. Φορώντας ένα πολύ απαλό γαλάζιο φόρεμα από τη νέα συλλογή της Stella McCartney, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από την εποχή που η Αυστραλέζα καλλονή δάμαζε την πασαρέλα και συμμετείχε σε κάθε πιθανό show (γνωστότερη η ιδιότητά της ως «άγγελος» της Victoria’s Secret).