Η Miranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα για τη Stella McCartney
MARIE CLAIRE

Η Miranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα για τη Stella McCartney

Η Miranda Kerr έκανε δυναμικό comeback στην πασαρέλα, περπατώντας στο show της Stella McCartney και μοιράστηκε τη χαρά της επιστροφής με τους followers της.

Η Miranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα για τη Stella McCartney
ΗMiranda Kerr επέστρεψε στην πασαρέλα, συμμετέχοντας στο show της Stella McCartney και χαρίζοντας μια από τις πιο ξεχωριστές fashion στιγμές της σεζόν.

 
Το supermodel βρέθηκε ξανά στο catwalk, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στον χώρο της μόδας παραμένει διαχρονική. Φορώντας ένα πολύ απαλό γαλάζιο φόρεμα από τη νέα συλλογή της Stella McCartney, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από την εποχή που η Αυστραλέζα καλλονή δάμαζε την πασαρέλα και συμμετείχε σε κάθε πιθανό show (γνωστότερη η ιδιότητά της ως «άγγελος» της Victoria’s Secret).

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